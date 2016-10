Freudenstadt Lebensaufgabe Sonderschullehrer

Von seiner Jugend im jetzigen Polen berichtet er lebhaft: Seine Familie betrieb dort mehr als 100 Jahre lang eine Tuchfabrik. Zusammen mit seinen beiden Brüdern erlebte Hans Gohr dort eine unbeschwerte Kindheit und Jugend, die aber durch den Ausbruch des Zweiten Weltkrieges abrupt beendet wurde.

Bereits 1939 wurde Gohr zum Wehrdienst verpflichtet, die Kriegsjahre führten ihn nach Frankreich, Russland und Italien. Nach zweijähriger Kriegsgefangenschaft musste sich Hans Gohr neu orientieren. Eine Rückkehr in die Heimat war nicht mehr möglich, der Familienbesitz war verloren und seine beiden Brüder waren gefallen.

Seine Eltern fand der Heimkehrer in Berlin wieder. Dort an der Humboldt-Universität studierte er Pädagogik. Als die Eltern nach Baden-Württemberg übersiedelten, trat er 1951 an der Volksschule in Schlatt bei Göppingen eine Stelle im Schuldienst an.