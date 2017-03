Freudenstadt Lauftreff startet jetzt

Unter der Regie des Vereins für Langstreckenlauf (VfL) startet der Lauf- und Nordic-Walkingtreff mit Walking am beim Lauferbrunnen Parkplatz an der Kreuzung Schömberg/Zwieselberg in die Sommersaison. Treffpunkt ist montags und donnerstags jeweils um 18.30 Uhr. Die Läufer und Nordic-Walker werden in verschiedenen Leistungsgruppen von Gruppenleitern betreut. Gelaufen oder gewalkt wird jeweils eine Stunde lang, teilt der Verein mit.

Der Lauftreff eignet sich auch für Neu- und Wiedereinsteiger, die in geselliger Runde ihre Ausdauer Schritt für Schritt aufbauen möchten. Der Einstieg ist jederzeit möglich.

Weitere Auskünfte erteilt Lauftreffleiterin Ingrid Scheder, Telefon 07441/8 49 63.