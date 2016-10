Freudenstadt Langholz-Brummi rammt Fahrschüler

Freudenstadt.

Der Unfall passierte kurz vor 9 Uhr an der Einmündung der Kreisstraße 4741 in die Bundesstraße 28, teilt die Polizei mit. Das Fahrschulauto war auf der K 4741 von Wittlensweiler Richtung Bundesstraße unterwegs, als es an der Einmündung zur B28 anhalten musste. Der Fahrer eines beladenen Langholzlasters, der neben dem Fahrschulauto stand, bog rechts ab. Hierbei streifte der Brummi den Wagen am Dach. Glücklicherweise blieben die Insassen des Autos unverletzt, so die Polizei.

Der Lasterfahrer bemerkte den Unfall zunächst nicht, er wurde später von der Polizei aufgesucht. Der Sachschaden beträgt etwa 2500 Euro. Zeugen des Unfalls sollen bei der Polizei Freudenstadt melden, Telefon 07441/53 60.