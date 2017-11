Freudenstadt (hb). Kurz vor dem Abschluss der Straßenbauarbeiten in der Loßburger Straße und am Promenadeplatz, durch die die Verkehrsteilnehmer schon seit dem Frühjahr Beeinträchtigungen und Umleitungen hinnehmen müssen, ist es seit Montag noch heftiger in der Innenstadt von Freudenstadt. Durch die Vollsperrung der Loßburger Straße muss sich der gesamte Verkehr in Richtung Kniebis jetzt über die Murgtal- und Alfredstraße quälen. Das führt zu langen Rückstaus auf der Stuttgarter Straße, die in den Hauptverkehrszeiten bis weit hinter die Kreissparkasse reichen. Einheimische nutzen daher verstärkt Schleichwege durch die Nebenstraßen. Ein kleiner Trost: Bis Ende des Monats soll die Vollsperrung der Loßburger Straße wieder aufgehoben werden.