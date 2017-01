Freudenstadt Landtagsabgeordneter diskutiert mit Jugendlichen über Politik

Nach einer kurzen Vorstellung des Tagesablaufs eines Berufspolitikers stiegen die 40 Oberstufen-Schüler in die Diskussion ein und fragten nach Kerns Position in der Flüchtlingspolitik. "Das Kennzeichen von Populisten ist, dass auf komplexe Fragen einfache Antworten gegeben werden. Diese gibt es in einer globalisierten Welt mitnichten", antwortete der Freidemokrat und erläuterte seine Haltung anhand der klaren Trennung von Flüchtlingen und Zuwanderern mithilfe eines Einwanderungsgesetzes.

Eine Schülerin fragte nach seiner Einstellung zu Schulen in freier Trägerschaft. "Für mich sind die Freien Schulen eine unverzichtbare Bereicherung der Schullandschaft und ergänzen unser Bildungssystem mit innovativen pädagogischen Konzepten", sagte Kern.

Große Sorge äußerten die Schüler angesichts aktueller Entwicklungen wie dem Brexit oder der Präsidentschaftswahl in den USA: "Dass vorwiegend ältere Wählergruppen den Ausschlag für diese Entscheidungen gegeben haben, muss uns junge Menschen zu mehr Engagement motivieren", sagte ein Schüler. Dieses Ziel verfolge Kern mit seinen Schulbesuchen.