Freudenstadt Landrat ehrt Mitarbeiter der Krankenhäuser

Der Aufsichtsratsvorsitzende der KLF, Landrat Klaus Michael Rückert, nahm die Ehrungen an beiden Orten selbst vor, teilt die KLF mit. Mit viel Humor ging er auf jeden Mitarbeiter persönlich ein und würdigte die geleistete Arbeit zum Wohle der Patienten. Der Landrat lobte die gute Arbeit, die fachliche Kompetenz, die Freundlichkeit und Kollegialität im Haus. Sein besonderer Dank galt den ehrenamtlichen Mitarbeitern, dem Patientenbesuchsdienst "Grüne Damen" und den "Bücherfrauen" der Krankenhaus-Bibliothek.

Die Ausführungen des Landrats waren kurzweilig und brachten die Zuhörer in den voll besetzten Sälen öfter zum Lachen. Ralf Heimbach, Geschäftsführer der KLF, schloss sich mit seinem Dank dem Landrat an. Qualitätsmanager Jörg Schwegler gab Ausblicke zum Thema Zertifizierungen für das Jahr 2017.

Im gemütlichen Teil wurden Mitarbeiter aus vielen Bereichen des Krankenhausbetriebs geehrt. Zu den Jubilaren zählten Krankenschwestern, Ärzte, Mitarbeiter des Technischen Dienstes, der Küche sowie Verwaltungsangestellte. Für 25 Jahre Betriebszugehörigkeit wurden vier Mitarbeiterinnen in Horb sowie 23 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Freudenstadt ausgezeichnet. 40 Jahre Betriebszugehörigkeit feierte ein Mitarbeiter in Freudenstadt. In den Ruhestand verabschiedet wurden 13 Mitarbeiter in Freudenstadt und eine Mitarbeiterin in Horb. 13 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden in Freudenstadt ausgezeichnet, zehn in Horb.