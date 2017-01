Freudenstadt Land gibt mehr Geld für Gedenkstätten

Die Regierungsfraktionen hätten im Finanzausschuss auf Initiative der CDU einen erhöhten Zuschuss für den Gedenkstättenverbund beschlossen. Damit könne die "vorbildliche Arbeit" des Verbunds "sinnvoll fortgesetzt und auf eine neue, verlässliche Grundlage gestellt" werden.

"Wir freuen uns, dass dieses für die Region so wichtige Modellprojekt nun weitergeführt werden kann", so die CDU-Landtagsabgeordneten Sabine Kurtz (Wahlkreis Leonberg) und Norbert Beck (Freudenstadt). "Die Arbeit der Gedenkstätten ist ein wesentlicher Beitrag zur politischen Bildung. Die Erinnerung an Gewalt und Terror der NS-Diktatur ist aktuell besonders wichtig, da es in der Bevölkerung wieder starke Tendenzen gibt, diesen fatalen Teil der deutschen Geschichte zu verharmlosen. Der Wert unserer pluralistischen Demokratie kann gerade auch im Rückblick auf die Auswirkungen von Rassismus und Ausgrenzung deutlich aufgezeigt werden", heißt es in der Pressemitteilung der beiden Abgeordneten weiter.

Der CDU ist es daher besonders wichtig, die vielen verschiedenen größeren und kleineren Gedenkstätten in ganz Baden-Württemberg in ihrer Arbeit zu unterstützen. Dabei sei der lokale Bezug für Bürger und gerade auch für junge Menschen besonders eindrücklich.