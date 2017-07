Freudenstadt Längste Bibel der Welt in der Stadtkirche

Ausdrucksvolle Bildsprache

"Ohne Worte – universell – zeitlos" – so könne man die Wiedmann-Bibel bezeichnen, das Kunstwerk, das Willy Wiedmann in den Jahren 1984 bis 2000 geschaffen habe, sagte Pfarrer Schlue. In einer ausdrucksvollen Bildsprache habe Wiedmann die biblischen Geschichten des Alten und des Neuen Testaments erzählt. Auch Martin Wiedmann zeigte sich erfreut, dass es so viel Interesse am künstlerischen Nachlass seines 2013 verstorbenen Vaters gibt. Sein Vater sei ein "Tausendsassa"“ gewesen, der 24 Stunden am Tag kreativ gewesen sei, sagte er. Zeit seines Lebens habe er eine große Schaffenskraft bewiesen und nicht nur mehr als 30 000 Bilder gemalt, sondern auch Bücher geschrieben, komponiert und auch selbst musiziert.

Die gemalte Bibel bezeichnete er als das "Meisterwerk" seines Vaters. Das Gesamtwerk habe eine Länge von zirka 1,6 Kilometern, so Wiedmann. Nach dem Tod seines Vaters habe er auf dem Dachboden des Elternhauses 18 grüne Bücher und eine Biografie gefunden. Nach kurzer Überlegung habe er beschlossen, das Werk, das in dieser Form einzigartig sei, allen Christen weltweit zu zeigen, damit Gottes Wort auf eine ganz neue Art und Weise entdeckt werden könne.

Von der Genesis bis zur Offenbarung

Im Namen des Kirchenbezirks und der Gesamtkirchengemeinde gratulierte Dekan Werner Trick zur "einzigartigen" Bibelausstellung, in der das Alte und das Neue Testament von Mose bis zur Offenbarung in Bildern bestaunt werden könne, sagte er. Die Ausstellung passe auch gut zum Reformationsjahr.

Freudenstadts Bürgermeisterin Stephanie Hentschel hob in ihrem Grußwort das enorme Schaffen und das "Ausnahmetalent" des Stuttgarter Künstlers hervor. Als Maler habe Willy Wiedmann seinen eigenen Malstil entwickelt, seine Bilder würden jede Sprache sprechen, sagte sie. Mit der Visualisierung habe er ein "Lebenswerk" geschaffen. Nach einem weiteren Musikstück des Bezirksbläserchors lud Pfarrer Schlue zum Ständerling bei Sekt und Gebäck und zur Besichtigung der Ausstellung ein.