Freudenstadt Kurse machen fit für den Frühling

Ab Mittwoch, 1. Februar, findet bei der Kreisvolkshochschule der Kurs "Heilfasten nach der Heiligen Hildegard von Bingen" statt. Der Kurs umfasst acht Abende, täglich von 19.30 bis 21.30 Uhr.

Der Kurs "bodyART" beginnt am Donnerstag, 2. Februar, und findet an zehn Abenden, jeweils donnerstags von 18.45 bis 19.45 Uhr, statt. "bodyART" ist ein Trainingskonzept, das den Menschen als Einheit von Körper, Geist und Seele betrachtet. Bei dem physiologisch belegten Workout werden alle Körperregionen in Verbindung miteinander gesehen und gleichzeitig gezielt angesteuert: Stress wird abgebaut, die Muskeln gedehnt und gekräftigt und das Körperbewusstsein geschult. "bodyART" ist für alle geeignet.

Ein Workshop über den "Säuren-Basen-Haushalt in unserem Körper" findet unter der Leitung von Celia König am Donnerstag, 2. Februar um 19. 30 Uhr statt.