Freudenstadt Kurse in gegenständlicher Malerei

Freudenstadt. Im Atelier der Musik- und Kunstschule Region Freudenstadt in der Hirschkopfstraße in Freudenstadt finden am Montag, 20., und Montag, 27. März, sowie am 3. und 10. April von 18 bis 21 Uhr Aquarellkurse für Einsteiger und Fortgeschritten unter der Leitung von Josef Rues statt. Bei den Terminen handelt es sich um Einzeltermine. Es sind noch Plätze frei.