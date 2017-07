Freudenstadt Kunterbunt und dabei auch noch lecker

Dornstetten. Die Grundschule in Dornstetten mit Außenstelle Aach hat sich mit fruchtigen Aktionen an den landesweiten Schulfrucht-Tagen beteiligt. Bunte Fruchttierchen, leckere Erdbeer- und Bananenmilch, gesunde Smoothies, fruchtige Obstspieße und frischer Obstsalat – mit Begeisterung schnippelten, mixten und verzierten die Kinder der Grundschule in Dornstetten/Aach und bereiteten ein fruchtiges Buffet vor. "Mhhh, lecker!", konnte man beim gemeinsamen Verkosten der fruchtigen Leckereien hören, und überall waren strahlende Gesichter zu sehen.