Freudenstadt Kunsthandwerker stören sich an Flohmarkt

Freudenstadt - Der Kunsthandwerkermarkt auf dem oberen Marktplatz war am Wochenende gut besucht. Es war das sonnige Wetter, das viele Besucher anlockte. Zudem fand am Samstag parallel noch ein Flohmarkt statt. So konnten Besucher am Samstag zwischen edlen und selbst gemachten Handarbeiten und Kunstgegenständen und einem bunt gemischten Allerlei wählen.