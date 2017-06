Freudenstadt Kunst und Technik bilden eine einmalige Symbiose

Bei der Begrüßung betonte Stippl die einmalige Symbiose von Kunst und Technik. Anke Menze leitete zur eigentlichen Präsentation der Kunstwerke über: Jeder Schüler stellte sein Kunstwerk vor und erläuterte die Hintergründe und kreativen Gedanken. Schulleiter Stumpp lobte die Qualität der Bilder und das Projekt. Insgesamt stelle die Verbindung von Technik und Kunst ein "absolutes Novum" dar, heißt es in der Mitteilung der Schule. "Dass ein Weltmarktführer großes Interesse an der kreativen Gestaltung von Schülern hat und die Schulkunst somit unterstützt, ist sehr lobenswert", so Kunstlehrerin Anke Menze, die Steffen Stippl für die "tolle Zusammenarbeit" dankte. Die Kunstwerke werden nun in der Schule ausgestellt.