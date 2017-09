Freudenstadt Kunst und Genuss locken in die Stadt

Freudenstadt. Mitglieder des Hotel- und Gaststättenverbands Freudenstadt präsentieren die vielseitige Kulinarik Freudenstadts. Aus dem ganzen Umland kommen Händler, die ihr Kunsthandwerk und auch Handarbeiten anbieten. Jeweils von 14 bis 17 Uhr gibt es eine Holzwerkstatt für Kinder, die dort handwerklich tätig werden und am Ende ihr Werk mit nach Hause nehmen können. Actionreich geht es beim Fahrradtrial des MSC Falke-Sulz zu. Dabei stellen sich die Fahrer einigen Hindernisse n. Geöffnet hat der Markt am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Die Geschäfte haben sonntags zudem von 13 bis 18 Uhr geöffnet.