Freudenstadt Kulturaustausch und Völkerverständigung

Die ursprünglichen Vereinsziele seien neben der Förderung des interkulturellen Dialogs und des ehrenamtlichen Engagements der russischen Aussiedler auch die Präventionsarbeit mit Kindern und Jugendlichen gewesen, sagte sie. Sie erinnerte an die seit der Gründung vor zehn Jahren laufenden Chorprojekte und den Malkurs "Bunte Palette" und dankte den Projektleitern.

"Jeder Einzelne füllt unser Miteinander mit Leben, bringt sich mit ein und wird so zu einem unentbehrlichen Teil unserer Gemeinschaft", betonte Fahrenbruch in ihrer Festrede. Ein Grußwort vom Internationalen Bund zum Jubiläum überbrachte Liliana Gsell. Der Bürgerverein sei eine Bereicherung für die Stadt und den ganzen Landkreis, sagte sie. Durch das Bühnenprogramm der Jubiläumsfeier führten Maria Windholz und Irina Männer, die zwischen den einzelnen Musik- und Tanzeinlagen auch noch einmal über Details der Projekte des Bürgervereins Füreinander-Miteinander berichteten. Der Dank galt auch den unterstützenden Institutionen Volkshochschule, Familien-Zentrum und Internationaler Bund. Ein weiterer Dank ging an die Galerie Schanbacher, in der drei Ausstellungen des Bürgervereins mit Bildern von Kindern und Erwachsenen stattfanden.

Das Bühnenprogramm startete mit dem Chor "Sonnenkinder" aus Horb unter der Leitung von Alexander Jakovlev und ihrem Beitrag "Weil wir Freunde sind". Im Anschluss daran bezauberten die kleinen Mädchen der Tanzgruppe "Rosinka" unter der Leitung von Marina Roschkova die Festgäste im Kienbergsaal mit Taktgefühl und schönen Kostümen bei ihrem "Blumentanz". Eine moderne und rockige Choreografie zeigten die jungen Tänzer und Tänzerinnen der Tanzgruppe "Flamingo" unter der Leitung von Alexandra Jakovlev bei ihrem Auftritt.