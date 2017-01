Freudenstadt Kulinarische Einflüsse aus aller Welt

Karoline Adler, Leiterin des Stadtarchivs Freudenstadt, sagt, dass "die Arbeit der Frauen-Geschichtswerkstatt immer eine Bereicherung für die Arbeit des Stadtarchivs" sei, so auch in diesem Fall.

Aus der Arbeit zogen die Mitglieder der Freudenstädter Frauen-Geschichtswerkstatt deutliche Erkenntnisse: "Was nach dem Zweiten Weltkrieg passiert ist, das ist auch jetzt wieder Thema. Man stellte sich auch damals die Frage, was man mit all den Menschen machen soll. Geschichte wiederholt sich und Integration kann Generationen lang dauern", erklärt Lissi Hediger von der Frauen-Geschichtswerkstatt.

Im "Schweizer Saal" kann die Ausstellung betrachtet werden, die endgültige Eröffnung der gesamten Ausstellung ist am 13. Juli.