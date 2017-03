Freudenstadt. Im Foyer des Landratsamts Freudenstadt wird heute, Donnerstag, um 18 Uhr die Ausstellung "Spuren" mit Bildern und Objekten der Künstlerin Ineke van der Burg eröffnet. Die gebürtige Rotterdamerin siedelte 1997 nach Deutschland über und lebt in Horb-Dettingen. In ihrem Atelier entstehen Bilder, die sich laut Mitteilung durch eine Symbiose von Dichte, Tiefe und Transparenz auszeichnen. Die Einführung in die Arbeiten übernimmt Kreisvolkshochschuldirektor Sascha Falk. Nähere Auskünfte gibt es unter Telefon 07441/9 20 14 44, E-Mail: fds@hs-kreisfds.de.