Die Laubfärbung und der Laubfall haben auch in Freudenstadt voll eingesetzt. Derzeit präsentiert sich die Natur dazu in wunderbaren Farben. Die herabfallenden Blätter zeichnen dabei in der Stadt wahre Kunstwerke – etwa auf dem Kasernenplatz (Bild oben). Bei der Kehrwoche ist damit wieder mehr Einsatz gefragt. Als leicht zu kühl, stuft der Deutsche Wetterdienst in seinem Monatsbericht den Oktober 2016 auch in Baden-Württemberg ein. Ein Aufbäumen der Temperaturen ist in den kommenden Tagen in der Region rund um Freudenstadt nicht zu erwarten. Bis Dienstag steht vorherrschend trockenes Wetter an. Bei einem Spaziergang kann man auf den Höhenlagen zeitweise Sonnenschein und goldenes Oktoberwetter erwarten. Faszinierende Blicke bis zu den Alpen und über die Nebeldecke des Rheintals (Bild, Mitte) sind bei dieser klassischen Herbstwetterlage zu erwarten. Ab kommender Wochenmitte steht eher nasskaltes Wetter auf dem Programm. Hier können auf den Höhen bereits die ersten Schneeflocken fallen prognostiziert der Deutsche Wetterdienst. Fotos: Schwark