Freudenstadt Kreisumlage bleibt konstant

Kreis Freudenstadt (mam). Die Kreisumlage soll 2017 wie im Vorjahr bei einem Hebesatz von 34,75 Prozent bleiben. Dies sagte Landrat Klaus Michael Rückert gestern bei seiner Rede zur Haushaltseinbringung in der Sitzung des Kreistags. Ursprünglich sei man davon ausgegangen, dass der Satz um 0,75 Prozentpunkte erhöht werden müsste. Es habe aber mehr Schlüsselzuweisungen als geplant gegeben, weswegen auf die Erhöhung verzichtet werden könne, so Rückert. Nach dem Haushaltsentwurf stehen im Ergebnishaushalt den Erträgen von knapp 142 Millionen Euro Aufwendungen in Höhe von 142,5 Millionen Euro gegenüber. Im Finanzhaushalt sind Einzahlungen von circa 4,7 Millionen Euro und Auszahlungen in Höhe von 7,4 Millionen Euro geplant.