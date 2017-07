Freudenstadt Kreißsaal wieder 24 Stunden in Betrieb

Zwei Wochen lang war der Kreißsaal im Krankenhaus in Freudenstadt in den Nachtstunden geschlossen –­ aus Mangel an Hebammen. Nachdem im Herbst vergangenen Jahres die ersten Kündigungen gekommen waren, habe man sofort mit der Ausschreibung neuer Stellen begonnen, erklärt Pflegedirektorin Renate Merkl. Diese aber blieb unbeantwortet, sodass man sich auch international nach Geburtshelfern umschaute.

Dabei sei der Kontakt zu Serena Orecchioni, Selena Pivotto und Angelo Raffaele Correnti zustande gekommen. "Ein klassisches Win-Win-Szenario" nennt Ralf Heimbach, Geschäftsführer der Krankenhäuser Landkreis Freudenstadt (KLF), die auch für ihn "überraschende" Situation, dass es für Hebammen in Italien schwierig sei, eine Stelle zu bekommen. Während es in Deutschland umgekehrt sei: Hierzulande herrscht ein Mangel an Geburtshelfern. Deren männliche Bezeichnung lautet übrigens "Entbindungspfleger" – von denen es bisher in Deutschland nur sechs gab. Mit Correnti arbeitet nun der siebte männliche Gebursthelfer in Deutschland.

Erfreut zeigte sich Heimbach auch, weil die fachliche Ausbildung in Italien derjenigen in Deutschland "in nichts nachsteht": Italienische Geburtshelfer müssen ein Studium und Praktika absolvieren, bevor sie in den Beruf einsteigen. Aufgrund der Situation auf dem Arbeitsmarkt hätten Orecchioni, Pivotto und Correnti nach abgeschlossener Ausbildung in der Heimat zunächst unentgeltlich arbeiten müssen, um Erfahrung zu sammeln.