Freudenstadt Kreißsaal vorerst nachts geschlossen

Freudenstadt. Als Grund gibt KLF-Geschäftsführer Ralf Heimbach drei Erkrankungen und eine Schwangerschaft unter den Hebammen an. Eine Hebamme darf ab dem ersten Tag, an dem sie erfährt, dass sie schwanger ist, ihre Arbeit im Kreißsaal nicht mehr ausüben. Trotz intensiver Bemühungen sei es nicht gelungen, einen vom Betriebsrat genehmigungsfähigen Dienstplan zu organisieren, heißt es in einer von Geschäftsführer Ralf Heimbach und dem Chefarzt der Frauenklinik, Jürgen Schulze-Tollert, unterzeichneten Pressemitteilung. Von 6 bis 22 Uhr werde das Leistungsangebot der Klinik uneingeschränkt vorgehalten, so Heimbach auf Nachfrage unserer Zeitung. Nachts sei die ärztliche Notfallversorgung auch für schwangere Frauen jederzeit sichergestellt.

Auch wenn eine Geburt zwei Stunden länger dauert, werde man sie nicht abbrechen. Wenn ein Kaiserschnitt notwendig ist, werde auch dieser gemacht, versichert Heimbach. Die Ärzte seien auch während der Schließung des Kreißsaals da. Bei Risikogeburten gingen die meisten werdenden Eltern ohnehin nach Tübingen.

30 bis 40 Prozent der etwa 1100 Geburten pro Jahr am Krankenhaus Freudenstadt seien Kaiserschnitte, die planbar sind. Zu einer normalen Entbindung werde man während der Nachtstunden eine Verlegung in ein anderes Haus organisieren, sagt Heimbach. Das könne zum Beispiel Calw, Herrenberg, Rottweil oder Tübingen sein.