Freudenstadt Kreisräte erhalten mehr Entschädigung für ihren Aufwand

Über die in Teilen neue "Satzung für die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit" befand der Kreistag am Montag. Was die Arbeit des Kreisbrandmeisters und seiner beiden Stellvertreter betrifft, war sich die Runde wortlos einig: Die monatliche Pauschalen soll auf 500 (bislang 450) und auf 200 Euro (bislang 150) angehoben werden.

Bei der Entschädigung für Kreisräte flammte ein altes Thema einmal mehr auf. Künftig gibt es auch Geld für interne Fraktionssitzungen. Die "Frauenliste" geht dabei wieder leer aus, weil sie nur zwei Kreisrätinnen hat und damit einen zu wenig, um sich Fraktion nennen zu dürfen. Bärbel Altendorf-Jehle begründete dies damit, dass eine Gruppe schließlich genauso Kosten hat für interne Abstimmungen zur Kreispolitik wie eine Fraktion.

Die Kritik kam reflexartig, wie immer, wenn die Liste "Frauen in den Kreistag" Ausnahmen beantragt, weil sie sich entweder von Informationen abgeschnitten oder anderweitig benachteiligt sieht. Die Kreisverwaltung hatte vorgeschlagen, auch den beiden Frauen das neue Sitzungsgeld zu bezahlen. "Das gilt dann für die Frauenliste. Aber ist das eine generelle Regel für die Zukunft? Kann das gewollt sein", fragte Klaas Klaasen (Freie Wähler). Die beiden Frauen könnten sich im Vorfeld der Kreistagssitzungen auch am Telefon abstimmen.