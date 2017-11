Freudenstadt Krankenhaus ist jetzt internationales Referenzzentrum

Der Wissensaustausch und die theoretische und praktische Weiterbildung von Ärzten genießt bei der Firma B. Braun Aesculap einen hohen Stellenwert. In den ausgewiesenen Kompetenzzentren, zu denen seit kurzem auch die Klinik für Unfallchirurgie und orthopädische Chirurgie des Krankenhauses Freudenstadt gehört, haben Chirurgen aus aller Welt die Möglichkeit zum intensiven Austausch. Erfahrene Operateure geben ihre Erfahrungen weiter und vermitteln so die notwendigen Kenntnisse fachgerecht und kompetent.

Aus diesem Grund reisten im Oktober Martin Salgado, Hüft- und Kniechirurg aus der Clinica San Carlos de Apoquindo, sowie Carlos Tobar, Hüftchirurg aus der Clinica Avansalud aus Chile nach Freudenstadt, um bei drei Operationen zur Implantation von Knie-Prothesen zu hospitieren. Wie die KLF weiter mitteilt, hatten die Ärzte dabei die Möglichkeit, modernste Implantationstechniken mit computerassistierten OP-Verfahren zu sehen, die aktuellen Implantate in der praktischen Anwendung zu erleben, um so die bestmögliche Sicherheit in ihrer eigenen täglichen Anwendung zu erlangen.

"Wir freuen uns sehr über das Zertifikat als internationales Referenzzentrum, denn das bekommen nur ausgewählte Kliniken. Zudem ist es gut, unsere fachliche Kompetenz zu vermitteln und Erfahrungen national als auch international austauschen zu können. Es profitieren immer beide Seiten", sagt Chefarzt Benjamin König.