Freudenstadt Konzert in Erinnerung an Country-Legende Johnny Cash

Im ersten Teil überzeugte der Künstler mit weniger bekannten Songs der amerikanischen Country-Legende Johnny Cash, dessen Todestag sich am 12. September zum 13. Mal jährte. In Liedern wie "My clinch Mountain Home", "Give my Love to Rose", "You are my Sunshine" und "Softly and Tenderly" vermittelte er authentisch den unverkennbaren Sound des amerikanischen Folksängers.

Als "Man in black" mit markanter Stimme und beeindruckendem Gitarrenspiel faszinierte Mandy Strobel, mittlerweile 67 Jahre alt und seit seinem 15. Lebensjahr "on the Road".

Eine besondere Überraschung für ihn und die Konzertgäste hatte Markus Beilharz gleich zu Beginn der Veranstaltung parat. In einem eingespielten Video über­mittelte John Carter-Cash, der Sohn von Johnny Cash und June Carter-Cash, der das musikalische Erbe seines Vaters verwaltet, aus Nashville in Tennessee Grüße an den Künstler und die Gäste. Beilharz hatte Kontakt zu ihm aufgenommen und ihn zu der Grußbotschaft bewegt.