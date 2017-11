Freudenstadt. Das Ensemble St. Petersburg Brass tritt am Samstag, 18. November, ab 19.30 Uhr in der Martinskirche in Freudenstadt auf. Das Ensemble aus St. Petersburg besteht aus den Musikern E. Schischkin, A. Tscherkun, V. Korzhalov, W. Mokschin und Alexander Prichodtschenko. Es tourt derzeit durch Deutschland. Die Musiker spielen Werke von Johann Sebastian Bach, Gioachino Rossini, Georg Friedrich Händel und anderen Komponisten. Der Eintritt ist frei, die Kirchengemeinde bittet aber um Spenden.