Freudenstadt Kompromiss steht für Supermarkt in Eutingen

Die Gemeinde Glatten streicht 1,6 Hektar Flächen für neue Wohngebiete ersatzlos aus dem Flächennutzungsplan. Es betrifft die Gebiete "Sonnenhalde Ost" und "Frühlingsstraße", wo nur ein kleines Grundstück zur Bebauung vorgesehen war. Grund: Glatten benötige die Flächen derzeit nicht, will aber den Flächennutzungsplan fortschreiben. Da das Land die Marschroute vorgibt, den Flächenverbrauch zu drosseln, wären ansonsten Probleme im Verfahren mit dem Regierungspräsidium Karlsruhe vorhersehbar gewesen.

Wohngebiet für Seewald Die Gemeinde Seewald zieht in Sachen neues Wohnbaugebiet in Besenfeld die Konsequenzen. Da es nicht gelungen ist, die notwendigen Flächen am nördlichen (1,1 Hektar) und südlichen (0,5 Hektar) Ortsrand zu kaufen, werden die Gebiete aus dem Flächennutzungsplan gestrichen. Im Gegenzug soll jetzt planungsrechtlich die Möglichkeit geschaffen werden, im Westen ein Neubaugebiet zu entwickeln. Der Ausschuss stimmte dem Flächentausch einstimmig zu.

Region. Die Weichen dazu stellte der Planungsausschuss des Regionalverbands Nordschwarzwald, der am Mittwoch in Mühlacker tagte. Die entsprechenden Tagesordnungspunkte klingen im Verwaltungsdeutsch sperrig, haben im Paket aber sehr klare Auswirkungen auf alle Städte und Gemeinden in der Region: Einleitung des Beteiligungsverfahrens für den Landschaftsrahmenplan nach Naturschutz- und Landesplanungsgesetz, Einleitung der strategischen Umweltprüfung für den Teilregionalplan Windenergie und Gesamtfortschreibung des Regionalplans der Region Nordschwarzwald.

Konkret: Der Landschaftsrahmenplan, dessen Entwurf einstimmig genehmigt wurde, hat das Ziel, die bauliche Entwicklung der Region und den Erhalt des typischen Landschaftsbilds unter einen Hut zu bringen. Ein Konsortium von Planungsbüros hat sich dazu Gedanken gemacht. Die Vorgabe beschreibt Matthias Proske, Direktor des Regionalverbands, so: "eine maßvolle Entwicklung." Sie solle Gestaltungsmöglichkeiten für Wirtschaft und Kommunen eröffnen, wobei sich der Verband auch dem Wert der Kulturlandschaft "bewusst" sei. Außerdem solle künftigen Generationen auch noch Raum zur Entfaltung erhalten bleiben. Der Verband kündigt ein Beteiligungsverfahren an. Will heißen: Städte, Gemeinden, Fachbehörden und Bürger haben die Möglichkeit, die Pläne einzusehen und ihre Anregungen vorzutragen. Laut Proske werde das Anhörungsverfahren noch im Juli starten und drei Monate lang dauern. Bis der Rahmenplan endgültig stehe, werde es wohl noch Jahre dauern. Er habe im Übrigen keine rechtliche Bindung, aber durchaus "Gutachten-Charakter".

Der Landschaftsrahmenplan ist gleichzeitig Teil des neuen Regionalplans, sozusagen der "Masterplan", der eine Art Leitplanke für die gesamte Entwicklung der Region ist. Der bisherige Regionalplan stammt noch aus dem Jahr 2004 und trägt im Namen das Verfallsdatum 2015. "Seither hat sich doch viel verändert. Die alten Spielräume sind weitgehend ausgereizt", sagt Proske. Deshalb brauche die Region einen neuen Plan. Der Startschuss für den Einstieg ins Verfahren ist erfolgt. Zunächst sollen aktuelle Daten zu den Themen Siedlung, Wirtschaft und Verkehr aufbereitet und neu interpretiert werden. Das will die Geschäftsstelle des Verbands in Eigenleistung erledigen, ohne externe und kostenpflichtige Büros. Laut Proske wird das "eine mühselige Geschichte".

Auf Ärger stellt sich der Verband beim Teilregionalplan Windenergie ein, der aus dem Jahr 2004 stammt und seit Jahren aktualisiert wird, bislang aber in der Schublade liegt. Jetzt holt der Verband ihn raus. Ziel der "strategischen Umweltprüfung" ist es, in der Region potenzielle Vorrangflächen für Windräder festzulegen. Ziel sei es, "Konzentrationsflächen" für mehrere Anlagen zu schaffen, was der "Verspargelung der Landschaft" durch Einzelrotoren vorbeugen soll.

Auch hierfür soll es eine öffentliche Beteiligung geben, die frühestens in einem halben Jahr kommen werde. Bei diesem sensiblen Thema stellt sich der Direktor schon mal auf "massiven Widerstand" ein, den der Regionalverband "aber aushalten muss und aushalten kann." Ohnehin könne man es bei diesem Thema nie allen Seiten gleichermaßen recht machen.

Nordschwarzwaldtag soll fortgeführt werden

Als Erfolg wertet der Verband indessen den Nordschwarzwaldtag mit 90 Einzelveranstaltungen in 19 Städten und Gemeinden zwischen Alpirsbach und Mühlacker. Besucherzahlen seien zwar nicht bekannt. Allerdings stimme die "qualitative Aussage" der meisten Teilnehmer. Proske: "Die Veranstaltungen waren überwiegend gut bis sehr gut besucht." Eine Wiederholung werde es auf jeden Fall geben.