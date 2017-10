Freudenstadt Komfortablere Züge für Bahnreisende

Nachdem das Netz Gäu-Murr 16 fabrikneue Fahrzeuge des Typs "Talent 2" erhalten hat, werden einige der leichten Nahverkehrstriebwagen, gebaut von Bombardier, im Zweistundentakt von und nach Freudenstadt verkehren. Der schnittige Flitzer ist 73 Meter lang, hat 229 Sitzplätze und ist mit bis zu maximal 160 Stundenkilometern unterwegs. Schon in dieser Woche werden einige "Talent 2" im Planverkehr nach Stuttgart unterwegs sein. Seit 25. September werden Lokführer der Dienstelle Freudenstadt mit dem neuen Zug vertraut gemacht. 26 Triebfahrzeugführer, darunter zwei Frauen, absolvieren je eine sechstägige Ausbildung. Dabei besteht eine Ausbildungsgruppe aus drei Personen, die sich mit den Besonderheiten und Feinheiten des Fahrzeugs befassen. Neben technischen Details wird das Ankuppeln mit der automatischen Kupplung geübt, da der Freudenstädter Zug mit der Einheit, die aus oder in Richtung Rottweil unterwegs ist, in Eutingen wie bisher getrennt oder verbunden wird. Bei Probefahrten in dieser Woche wird geprüft, ob das Fahrzeugkonzept optimal funktioniert.

In der Abstellhalle beim Freudenstädter Hauptbahnhof konnte der Schwarzwälder Bote schon mal das Innenleben des neuen Zugs in Augenschein nehmen. Die besondere Bedeutung des neuen Fahrzeugs wurde dadurch unterstrichen, dass zu einer Teamsitzung der Leiter und der Projektleiter der Region Mitte (Fulda-Frankfurt-Freudenstadt), Frank Klingenhöfer und Jürgen Bank, eigens nach Freudenstadt gekommen waren. Zudem informierten sich der Leiter des Betriebsmanagements Rhein-Neckar-Pfalz, Michael Schweizer, und der Arbeitsgebietsleiter für Triebfahrzeugführer (Bereich Karlsruhe), Horst Melchior, über den Verlauf der Ausbildung und das neue Fahrzeug.

Bahnreisende dürfen sich über mehrere Neuerungen freuen. So verfügt der "Talent 2" über WLAN. Ebenso hat er eine Klimaanlage, die das Reisen im Sommer angenehm macht. Für elektrische Geräte, wie zum Beispiel Laptop oder Smartphone, sind Steckdosen unterhalb der Sitze angebracht. Viel Platz bietet die Toilette, in der es auch einen klappbaren Wickeltisch gibt. Deutlich mehr Platz gegenüber den derzeit verkehrenden roten Zügen bietet der "Talent 2" für Fahrräder, Rollstühle und Kinderwagen. Für ausreichend Sitzfreiheit ist ebenso gesorgt. An mehren Sitzen sind Klapptische vorhanden.