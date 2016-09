Freudenstadt Kolpingsfamilie genießt schöne Aussichten

Mit dabei waren Mitglieder aus Horb, Salzstetten, Freudenstadt, Ergenzingen und dem Rottenburger Raum. Begleitet wurden sie von Präses Diakon Klaus Konrad und dem Bezirksvorsitzenden Manfred Schäfer.

Auf dem Programm stand zunächst eine Visite in Alpirsbach; die Gruppe lernte die cluniazensische und mittelalterliche Klosteranlage kennen. Mittagessen gab es in der Klosterbrauerei-Gaststätte, angesichts des schönen Wetters schmeckte das Bier besonders gut.

Nachmittags besichtigten die Ausflügler die Wasserversorgung Kleine Kinzig in Reinerzau. Für die Besucher war es beeindruckend, durch den Stollen unter 13 Millionen Kubikmetern Wasser hindurch zur Aussichtskanzel des 70 Meter hohen Entnahmeturms inmitten des Stausees zu gehen. Von der Plattform bietet sich eine herrliche Sicht über den ganzen See. Bei einer Führung gab es Einblicke in die Technik der Wasserversorgung und -aufbereitung. Das Wasser wird bis in den Raum Waldachtal-Nagold-Horb-Sulz und bis hinab in die Ortenau geleitet.