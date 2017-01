Freudenstadt K.o.-Tropfen auf Hexenball in Kniebis?

Ungeklärt ist, wie das Mittel ins Blut des 19-Jährigen gekommen ist. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Unterstützung sucht auch ein Kumpel des 19-Jährigen, der einen "Online-Pranger" erstellt hat. Darin erklärt er, ebenfalls Opfer geworden zu sein. "Uns wurde etwas ins Getränk gemischt namens Subutex! Wir suchen dringend nach weiteren Opfern oder vielleicht jemand, der etwas gesehen hat. Hätte tödlich enden können".

Ganz unbegründet scheint die Sorge nicht zu sein. Bupronorphin gehört zu den Opioiden und kann eine Reihe von Nebenwirkungen entfalten, unter anderem die Atmung lähmen und zum Kreislauf-Kollaps führen, gerade in Verbindung mit Alkohol.

Laut Kalmbach gebe es solche Fälle gelegentlich, die polizeiintern als "gefährliche Körperverletzung durch Beibringung von Gift" geführt werden. Dazu zählen auch so genannte K.o.-Tropfen, die vor allem Frauen ins Getränk gemischt werden. Die Gefahr sei auf der Fasnet und in der Disko groß. Allerdings handele es sich in der Region eher um Einzelfälle, in der Summe hielten sie sich im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Tuttlingen "in Grenzen". Dennoch sei "jeder einzelne Fall schlimm, vor allem für den Betroffenen".