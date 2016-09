Freudenstadt Kniebis: Aussichtsturm kostet viel Geld

Auch Friedrich Volpp (FWV) trug Reaktionen aus der Bürgerschaft ins Rathaus: "Die Bevölkerung akzeptiert das nicht." Eine Holzkonstruktion sei ungeeignet; außerdem habe es der Schwarzwaldverein seinerzeit geschafft, einen Aussichtsturm aus Stein in Eigenleistung für 16.000 Mark hinzustellen. Er halte es für sinnvoller, mit dem Geld "etwas in der Stadt zu machen". Ihm schwebe beispielsweise vor, den Rathausturm für Touristen zu öffnen. Ein Turm auf dem Kniebis bringe dem Handels- und Gewerbeverein nichts und den Hoteliers "keine einzige Übernachtung mehr". Der Haltung schloss sich auch Wolfgang Tzschupke an. Es wäre besser, die Stadt würde in die Loßburger Straße investieren. "Es muss auch mal Schluss sein mit Dingen, die nur toll sind", so Tzschupke.

Der Oberbürgermeister ist zuversichtlicher. Am Kniebis entwickle sich mit neuem Wolftalradweg, Wildtierpark und Ranger-Station ein echter Knotenpunkt für Gäste. Außerdem habe sich der Ortschaftsrat Kniebis bei zwei Enthaltungen klar dafür ausgesprochen, das Projekt weiterzuverfolgen. Unterstützung erhielt Osswald (CDU) von seiner Fraktion im Gemeinderat: Für Carola Broermann wäre der Turm "ein Gewinn", wenn das Konzept "nur halb so gut läuft wie in Wildbad". Auch Andreas Bombel plädierte dafür, zumindest den nächsten Schritt zu gehen: "Ich will wenigstens den Preis kennen."