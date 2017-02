Freudenstadt Knie muss enormen Druck aushalten

Freudenstadt. Im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen der Krankenhäuser Landkreis Freudenstadt gGmbH (KLF) und der Kreisvolkhochschule Freudenstadt stellte Chefarzt Benjamin König von der Unfall- und orthopädischen Chirurgie am Krankenhaus Freudenstadt in einem Vortrag "Möglichkeiten und Chancen des Gelenkersatzes an Hüfte und Knie" in der Cafeteria des Krankenhauses dar. Der Arzt ging dabei auf die anatomischen Bedingungen im Knie- und Hüftgelenk ein und erklärte deren wesentliche Bedeutung und Aufgaben, wie beispielsweise beim Treppensteigen, bei dem es zu einem Anpressdruck von mehreren hundert Kilogramm im Knie kommt.