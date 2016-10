Freudenstadt Kleines Gerät rettet im Nofall Leben

Einer der ersten AED-Standorte ist der untere Eingang des Panoramabads und der Sporthalle. Landrat Klaus Michael Rückert weitere Verantwortliche und Unterstützer kamen zum offiziellen Startschuss und Projektbeginn. Seit Anfang Oktober wurden bereits neun solcher AED-Säulen aufgestellt, unter anderem im Kepler-Gymnasium, im Kreishaus, im Landratsamt, aber auch in der Zulassungsstelle in Horb, in der Erwin-Hils-Halle in Wittlensweiler und auf der Mülldeponie Bengelbruck, so der Landrat, selbst ehemaliger Rettungssantitäter. Bis zu 150 Standorte im Landkreis seien geplant. Um die Säulen finanzieren zu können, werden Unterstützer gesucht. Mit dem Lions-Club und der Irene-Kaufmann-Stiftung seien bereits Sponsoren für die ersten Herzdruckmassagegeräte gefunden worden.

Schulungen mit dem DRK

Seitens der Stiftung informierte Projektmanager Michael Müller über die Idee, den Kreis flächendeckend auszustatten. Die Geräte seien für jeden geeignet, man müsse und solle sich in einem Notfall nur trauen. Froh sei die Stiftung, dass für Schulungen der Bevölkerung das Rote Kreuz mit im Boot sei. Laut Anna Eberchart von der Steiger-Stiftung könnten Ersthelfern nichts falsch machen, das AED-Gerät sei "praktisch narrensicher". Seitens der Stadt gab Christoph Gerber, Leiter des Baurechts- und Ordnungsamts, Auskunft. Der Gemeinderat habe in den aktuellen Haushaltsplan der Stadt 25 000 Euro für das Projekt eingestellt. Aufklärung über die Laien-Defibrillatoren sei auch an Schulen vorgesehen. Es sei möglich, ein Testgerät und 15 Übungspuppen hierfür der Schule zur Verfügung zu stellen. Die Wartung der Geräte übernimmt die Steiger-Stiftung. Jede Station kostet rund 2400 Euro.