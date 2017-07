Freudenstadt Kleine Truppe – gute Leistung

Kreis Freudenstadt. Im gut besetzten Foyer der Luise-Büchner-Schule wurden die Hauswirtschafterinnen im Beisein von Ausbildungsberaterin Marlies Vogel-Schirg, Schulleiter Klaus Schierle, der Schulartbetreuerin Ursula Görlich, den Klassenlehrerinnen Renate Öhler und Katharina Schwanemann, Vertretern der Ausbildungsbetriebe sowie einigen Eltern verabschiedet. Nach einem von Schülern des zweiten Ausbildungsjahres servierten Begrüßungscocktail zitierte Schierle zunächst den österreichischen Schriftsteller Arthur Schnitzler und richtete sich an die Absolventinnen: "Ein Abschied schmerzt immer, auch wenn man sich schon lange darauf freut."

Zudem ging Schierle auf den Beruf der Hauswirtschafterin ein, der wie fast alle Berufe im sozialen Bereich von der Gesellschaft eher am Rand wahrgenommen werde. Auch an der Luise-Büchner-Schule geht diese Entwicklung nicht spurlos vorbei: "Zahlenmäßig mag unser diesjähriger Jahrgang klein sein. Die Leistungen aber waren gut, sogar sehr gut", so Schierle.

So belegte Ruth Heizmann nicht nur den zweiten Platz beim Landesleistungswettbewerb, sondern sie gewann auch Silber bei der 28. Deutschen Juniorenmeisterschaft Hauswirtschaft in Neusäß (Kreis Augsburg). Auch die Prüfungsergebnisse ihrer Klassenkameradinnen sind im oberen Bereich.