Freudenstadt Kleine Krimis – augenzwinkernd erzählt

Ob diese oder andere Geschichten – Sylvia Morlok setzt auf schwarzen Humor statt auf allzu blutrünstige Schilderungen, auf unerwartete Wendungen und schräge Charaktere. "Schatz, wo ist die Leiche?" ist bereits das zweite Buch Sylvia Morloks in ihrer "roten Reihe". Der Titel des ersten lautet "Schatz, wo ist mein T-Shirt? – Das kleine Buch für den alltäglichen Humor", eine Sammlung von amüsanten Kurzgeschichten. Zudem veröffentlicht die Autorin, die Mutter zweier erwachsener Kinder ist, Liedtexte beim Choramo-Verlag.

Sylvia Morlok ist Mitglied des freien Autorenvereins "Die Wortdompteure", mit dem sie an öffentlichen Lesungen und an privaten Veranstaltungen teilnimmt. Märchen, Krimis und Geschichten über den Schwarzwald seien ihre Spezialität, so Sylvia Morlok, "am liebsten humorvoll und optimistisch".

Das Buch: Sylvia Morlok, "Schatz, wo ist die Leiche?", Rediromaverlag, 141 Seiten, ISBN 978-3-96103-038-5, 9,95 Euro.