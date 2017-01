Freudenstadt Klassische Karriere

Der "Ernst des Lebens" begann für Michael Klumpp am 10. September 1973. An diesem Tag begann seine Ausbildung bei der Bereitschaftspolizei in Bruchsal. Anschließend versah er seinen Dienst in den Streifendiensten der Polizeireviere Pforzheim-Nord und Horb. Im September 1987 wechselte Michael Klumpp bis Dezember 2005 zur Verkehrspolizei Freudenstadt. In dieser Zeit war er unter anderem Schießtrainer und Rauschgiftsachbearbeiter.

Aber auch "Kripoluft" durfte der Jungpensionär Ende der 90er-Jahre schnuppern. Über ein Jahr lang war er im Fahndungstrupp der Kriminalpolizei Freudenstadt und dabei in mehreren Sonder- und Mordkommissionen eingebunden.

Ab Januar 2006 bis zur Pensionierung war Michael Klumpp bei der Freudenstädter Polizei im Bereich der Gewerbe- und Umweltkriminalität tätig. Im Sommer 2013 stieg Michael Klumpp in den gehobenen Dienst auf und wurde zum Polizeioberkommissar befördert. Das war der letzte von insgesamt neun Diensträngen, die Michael Klumpp bekleidete. Vom Polizeiwachtmeister zum Polizeioberkommissar – Klumpps Berufsleben war eine klassische Polizeikarriere.