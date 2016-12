Freudenstadt Klassensprecher über Hospizarbeit informiert

Unter anderem galt es, den schuleigenen Timer zu gestalten und die diesjährige Weihnachtsspendenaktion zu planen. In diesem Zusammenhang stellte Diana Schmidt vom örtlichen Malteser Kinder- und Jugendhospiz den Schülern die Arbeit ihrer Organisation ausführlich vor. Es geht um die Unterstützung von Familien, in denen ein Familienmitglied an einer lebensbedrohlichen Krankheit leidet. Die Erläuterungen der Aufgabenstellungen des Kinder- und Jugendhospizes beeindruckten die Schüler, und sie erkannten die Bedeutung und Notwendigkeit dieser Organisation. Aus diesem Grund sammelten sie eifrig Geld für die Spendenaktion. Die Schülersprecher konnten Diana Schmidt einen Scheck über 1700 Euro überreichen. Sie dankte herzlich für das Engagement der Schüler. Es sei schön, wenn Schüler für andere Menschen Mitverantwortung übernehmen.