Region. Der Regionalverband Nordschwarzwald steht hinter den Plänen für ein Polizeipräsidium im Nordschwarzwald. In der aktuellen Diskussion um die Polizeistrukturen hat der Regionalverband mit großer Mehrheit eine Resolution beschlossen, in der die Ansiedlung eines Polizeipräsidiums in Pforzheim mit Zuständigkeit für die Region Nordschwarzwald gefordert wird, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Region Nordschwarzwald verfüge als einzige der zwölf Regionen des Landes über kein eigenes Polizeipräsidium. Außerdem führe die bisherige Aufteilung der Region auf die beiden Polizeipräsidien in Karlsruhe und Tuttlingen zu "riesigen Zuständigkeitsbereichen". So übersteige etwa der Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Karlsruhe die Fläche des Saarlands. Die derzeit gesplittete Polizeizuständigkeit in der Region laufe den ansonsten regional bestehenden Verflechtungen und Organisationsstrukturen im Nordschwarzwald zuwider. "Der Verband hat ein sehr deutliches Votum für ein Polizeipräsidium im Nordschwarzwald abgegeben. Als Institution, die sich für die Region Nordschwarzwald einsetzt, haben wir unsere Haltung auch gegenüber dem Land deutlich gemacht und die Resolution an Innenminister Thomas Strobl übermittelt", so der Direktor des Regionalverbands, Matthias Proske.