Freudenstadt Klare Standpunkte im Grenzbereich der Ethik

Als zweiter Synodaler der Lebendigen Gemeinde berichtete Erwin Burkhardt über die Haushaltsplanung der württembergischen Landessynode. In der Festversammlung am Nachmittag berichtete Missionsreferent Martin Wurster aus seinem bewegten Leben. In Dettingen/Erms aufgewachsen, erlernte er zunächst den Beruf des Schreiners, ehe er nach einer Ausbildung von der Liebenzeller Mission nach Taiwan gesandt wurde. Zusammen mit seiner Familie wirkte er dort bis zu seinem Unfall viele Jahre lang als Missionar. Als zweiter Gast der Talkrunde beleuchtete Hanna Fritz, Mutter einer heute erwachsenen Tochter mit Downsyndrom, das Thema Inklusion aus Sicht einer Familienangehörigen. Freimütig bezeichnete sie ihre Tochter Anne-Kathrin "als ein Geschenk, das wir nicht sofort als solches erkannt haben", zeigte sich aber überzeugt, dass "kein Kind Zufall ist" und berichtete anschaulich vom bunten Familienalltag. Anne-Kathrin führte anschließend einen Schleiertanz auf.

Dass "hinter so genannten Behinderten" oft viel mehr stecke als man auf den ersten Blick sehe, bestätigte Kurt Stotz. Trotzdem gelte seiner Erfahrung nach in der Gesellschaft immer noch: "Die Würde des Menschen ist unantastbar, außer er ist krank, alt, behindert oder ungeboren".

Mit aktuellen Fragen zur Menschenwürde beschäftigte sich der Festvortrag von Wilfried Sturm. Unter dem Titel "Was uns von Anfang bis zum Ende Wert gibt" bezog Sturm klare Positionen. Sturm, der als junger Vikar in Wittendorf tätig war, ist von Hause aus Pfarrer der evangelischen Landeskirche Württemberg. 2015 wurde er zum Professor für Systematische Theologie an die Internationalen Hochschule Bad Liebenzell (IHL) berufen. Der renommierte Theologe beschäftigt sich intensiv mit Fragen im Grenzbereich von Ethik und Seelsorge. Er ließ seine Zuhörer teilhaben an seinen philosophischen Überlegungen. Für Sturm ist Menschenwürde "universal gültig" und damit weder gebunden an eine Volkszugehörigkeit, noch an Alter oder Geschlecht. Menschenwürde sei gleichzeitig "bedingungslos gültig" und hänge nicht von Eigenschaften, Leistungen oder Fähigkeiten des Menschen ab. Zur Würde jeden Menschen gehöre auch, dass dieser "niemals Mittel zum Zweck sein darf".

Energisch verwahrte sich Sturm gegen die Thesen des australischen Philosophen Singer, der eine abgestufte Schutzwürdigkeit menschlichen Lebens vertritt. Ferner war es ihm wichtig, das Schlagwort vom "selbstbestimmten Sterben" kritisch zu reflektieren. Zum einen, weil Sterben ja gerade den Verlust von Selbstbestimmung bedeute. Sturm: "Das Sterbenmüssen erinnert uns daran, dass wir nicht Herr über unser Leben sind, sondern dass unser Leben abhängig ist von einer Instanz, über die wir nicht verfügen." Fatale Auswirkungen hätte es laut Sturm, wenn einem Menschen ganz offiziell das Recht eingeräumt werde, einen Arzt um die Beendigung seines Lebens bitten zu können: "Was würde das für einen Druck ausüben auf Menschen, die den Eindruck haben, dass sie nur noch eine Last für andere sind?" Für Sturm ist zwar die Fähigkeit zur Selbstbestimmung ein hohes Gut, gleichzeitig bedeutet für ihn aber auch: Die Angewiesenheit auf Fürsorge und Pflege sei keine Entwürdigung des Menschen. Für ihn gilt: "Die Menschenwürde hat ihren letzten Grund nicht im Menschen, sondern in Gott". Für ihn erschließt sich diese aus der "Gottebenbildlichkeit" und aus der Rechtfertigung "unseres Daseins durch Gott". So sei er davon überzeugt, dass jeder Mensch in jedem Stadium seines Lebens eine gleichbleibende und unverlierbare Würde besitze. Ausdrücklich auch der Mensch, der durch Krankheit oder Behinderung in seinen Fähigkeiten eingeschränkt sei.

Bereichert wurde dieser Nachmittag durch Beiträge von Stephan Schaber (Klavier) und Debora Kohler (Querflöte). Loßburgs Bürgermeister Christoph Enderle hatte die Festbesucher in der Gemeinde willkommen zu heißen.

Die ChristusBewegung Lebendige Gemeinde ist 2011 aus der Ludwig-Hofacker-Vereinigung hervorgegangen. Sie ist ein Zusammenschluss von Christen innerhalb der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. Mit Dekan Werner Trick (Freudenstadt) und Erwin Burkhardt (Wittendorf) gehören aus dem Kirchenbezirk Freudenstadt zwei Vertreter der Bewegung der württembergischen Landessynode an. Der Loßburger Verein "Dienet einander" ist vor 25 Jahren aus einer Arbeitsgruppe der Ludwig-Hofacker-Vereinigung/ChristusBewegung hervorgegangen. Der Verein bietet zahlreiche (Freizeit-)Angebote für Menschen mit Behinderungen und für deren Familienangehörige an und betreibt in Loßburg ein eigenes Ferienhaus für diesen Personenkreis. Der Verein hat sich unter anderem zum Ziel gesetzt, christliche Gemeinden für die Teilhabe von Menschen mit Behinderung am Gemeindeleben zu sensibilisieren.