Freudenstadt Klare Kante gegen Rechtsextremismus

Saskia Esken prangerte vehement den Hass gegen Flüchtlinge und Asylsuchende an, der von bestimmten gesellschaftlichen Gruppen ausgehe, und dankte allen, die sich gegen rechtsextreme Tendenzen wehren und sich für Toleranz und ein respektvolles Miteinander engagieren.

OB Osswald: Die neue Vielfalt tut der Stadt gut

Landrat Rückert lobte die "tolle Veranstaltung" und dankte allen, die sich ehrenamtlich engagieren, wie auch den hauptamtlich Tätigen, die großen Belastungen ausgesetzt seien. "Menschlichkeit hat viele Gesichter", betonte der Landrat überzeugt. Besonders freute es ihn, dass auch Menschen, die schon in den 90er-Jahren in Freudenstadt eine Heimat gefunden hatten, bei dem Fest ihre Solidarität mit den neu hinzugekommenen Flüchtlingen zeigten. Den Ausspruch der Kanzlerin "Wir schaffen das" wandelte Rückert in ein "Wir helfen". Der Appell Merkels gelte immer noch, auch wenn viele ihre Zweifel äußerten. Heute müsse man gemeinsam Haltung zeigen und sich der Verantwortung für die Menschen in Not stellen.

OB Osswald dankte für den Einsatz des Bündnisses und hob hervor, dass die Gesellschaft von denen, die hierher kommen, viel lernen könne. Die neue Vielfalt tue der Stadt gut. Gesicht zu zeigen, hinzustehen und laut zu äußern "Das kriegen wir hin" seien das Gebot der Stunde.

Im Anschluss übernahmen die Veranstalter wieder die Regie. Mit ansteckender, lautstarker Musik, geprägt von einem ganz speziellen Rhythmus, heizten die aus Gambia stammenden Trommler der Gruppe Dimbaayaa den Gästen ein. Die Freudenstädterin Erika Sauter-Bartholomä hatte sich der jungen Menschen angenommen, und gemeinsam musizieren sie nun einmal in der Woche. Jung und Alt ließen sich von den wirbelnden Rhythmen anstecken, begeistert wurde getanzt.

Einen musikalischen Kontrast boten im späteren Verlauf des Nachmittags und Abends Matthias Wolff und Karlheinz Schmid – ein Duo, das sich Jazzbeiträgen mit Klavier und Saxofon verschrieben hat und dem Genre Jazz mit Bravour alle Ehre machte. Bis in den Abend dauerte das fröhliche Fest, bei dem sodann die Coverband Venera, ebenfalls besetzt mit Musikern aus mehreren Nationen, für stimmungsvolle Unterhaltung sorgte.