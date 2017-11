Freudenstadt Klangreise mit vielen Überraschungen

Unbekannte Melodien und Ohrwürmer

Mitgenommen auf diese musikalische Weltreise wurden die Besucher von Thomas Ott mit dem Akkordeon, Helmut Siegle mit dem Kontrabass, Jürgen Häussler mit dem Sopransaxofon, einem Tenorsaxofon, der Querflöte und verschiedenem Percussion sowie Michael Nessmann mit der Gitarre. Im Folgenden wechselten sich relativ unbekannte Melodien wie "Rain" von Sakomoto ab mit Ohrwürmern in überraschender Neufassung. In diese Kategorie gehörte auch "Tonight" aus Leonard Bernsteins West-Side-Story, gespielt als Samba-Fassung.

Mit Astor Piazzollas "Adios Nonio", dem Stück, das er 1959 als Erinnerung an seinen bei einem Fahrradunfall früh verstorbenen Vater komponiert hatte, wagte sich "ARTango" an einen Klassiker. Wobei sich leider deutlich zeigte, dass durch den Austausch des typischen Tangoinstruments schlechthin – Piazzolla hatte seinen Tango Nuevo für das Bandoneon komponiert, gespielt wurde es bei "ARTango" auf dem Akkordeo – viel des eigentlichen Charmes des Stücks auf der Strecke blieb. Trotz hoher Spielkunst auf dem "Tauschinstrument".

Viele der folgenden Stücke zeichneten sich durch großes spieltechnisches Können, atemberaubend schnelle Tonfolgen sowie mutige und unerwartete Tempowechsel aus. Diese Tempowechsel wurden von den Zuhörern durchaus geschätzt, von den Tanzpaaren allerdings hinterher weniger gelobt.

Perfekt abgestimmte Melodieführung

Positiv hervorzuheben war zudem die wechselnde und perfekt aufeinander abgestimmte Melodieführung, die teilweise mehrfach reihum zwischen den Instrumenten wechselte und schön deren individuelle Stärken verdeutlichte. Großer Beifall war Jürgen Häussler mit seinem Tenorsaxofon sicher. Bemerkenswert waren auch die ausdrucksvollen schnellen Läufe am Akkordeon.

Wenig zu hören waren bei "ARTango" die typischen Elemente eines klassischen Tangos, zum Bedauern einiger Zuhörer. Andere wiederum waren von der Neuinterpretationen angetan.

Wie Vorstandsmitglied Marianne Wolf in der Pause verriet, laufen bei Kultur am Dobel bereits die Planungen für die neue Spielzeit: "Wir planen bereits ins nächste Jahr, von allem etwas." Bis dahin können sich die Zuschauer noch über drei Veranstaltungen im Stadthaus freuen: am 8. Dezember mit den "Airlettes", am 13. Januar mit "Wendrsonn" und am 10. Februar mit "Männer und ich – Teil 2".