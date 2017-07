Freudenstadt Kissenwurf nach Fliege löst Einsatz aus

Freudenstadt. Der Rauchmelder in dem Hotel an der Lauterbadstraße löste am Dienstag kurz nach Mitternacht aus. Als die Rettungskräfte – eine Polizeistreife, zwei DRK-Fahrzeuge mit vier Mann Besatzung und drei Fahrzeuge der Feuerwehr Freudenstadt mit 35 Mann – in der Lauterbadstraße eintrafen, war weder Rauch noch Feuer vorhanden. Nach Recherchen des Einsatzleiters, sagte ein Hotelgast, in dessen Zimmer der Rauchmelder ausgelöst hatte, dass er kurz vor dem Alarm ein Kissen in Richtung einer lästigen Fliege an die Decke geworfen habe.