Freudenstadt Kirchenmusikdirektor kann aus dem Vollen schöpfen

Der Vorsitzende Hans Rebholz teilte mit, dass Priska Giek, bisher verantwortlich für die Anliegen der Taborspatzen, ihr Amt aufgeben wird. Eine Nachfolgerin müsse noch gesucht werden. Der Verein zählt derzeit 102 Mitglieder, zwei mehr als im vergangenen Jahr, informierte Rebholz, hinzu kämen noch einige Fördermitglieder. Der Verein wurde 1995 gegründet. Seine Aufgabe sei, die Tradition zu pflegen und die Bedingungen für ein breit gefächertes musikalisches Angebot in der Taborkirche zu verbessern, erläuterte Rebholz. Ein Ziel des Vereins ist auch, die musikalische Ausbildung von Kinder- und Jugendchören zu ermöglichen und somit neben dem Taborchor die Taborspatzen, den Akzente-Chor und die Schola Gregoriana zu unterstützen und eine finanzielle Basis für alle Vorhaben zu schaffen.

Kirchenmusikdirektor Karl Echle stellte anschließend das Konzertprogramm für dieses Jahr vor. Da es im vergangenen Jahr wegen der Renovierung der Kirche ein eher bescheidenes Angebot an musikalischen Events gegeben hatte, freute sich Echle, wieder aus dem Vollen schöpfen zu können.

Nach den Veranstaltungen von Januar bis März, unter ihnen der Auftritt des weltbekannten Orlowsky-Trios, wird am Ostermontag die Schola Gregoriana zu hören sein. Weiter geht es im Mai mit einem Benefizkonzert für das Freudenstädter Familien-Zentrum mit Gesang, Orgel und Horn. Die traditionelle Reihe "Orgel zur Nacht", die in den Sommermonaten stattfindet, wird auch im laufenden Jahr in den Monaten Juli und August veranstaltet. Das "Studio Vocale" aus Karlsruhe, einer der deutschlandweit führenden Chöre, ist im November zu Gast, wie auch die Trompeter Christian Pöndl und Marc Zwingelberg aus Freudenstadt, die zusammen mit Karl Echle an der Tabororgel musizieren werden.