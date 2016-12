Freudenstadt. Bei den Gottesdiensten in der Taborkirche an den kommenden Festtagen gibt es festliche Musik. In der Christmette am Heiligabend, 24. Dezember, ab 22 Uhr singt der Taborchor Choräle und Motetten von Georg Friedrich Händel, Alec Rowley, Felix Mendelssohn Bartholdy und B. Kolberg. Der Tompeter Christian Pöndl und Kirchenmusikdirektor Karl Echle (Orgel) spielen Werke von Georg Philipp Telemann, Enrico Pasini und Adolphe Adam. Am Sonntag, 25. Dezember, ab 11 Uhr kommen dann weihnachtliche Chöre aus Georg Friedrich Händels Oratorium "Der Messias" zur Aufführung. Außerdem erklingt die Pastorella (Hirtenkantate) von Ignaz Holzbauer. Es musizieren Tiziana Baraccia (Sopran), ein Instrumentalensemble der Baden-Badener Philharmoniker und der Taborchor Freudenstadt unter der Leitung von Karl Echle.