Freudenstadt Kirchen-Basis steht zu Franziskus

Der Dekanatsrat hat sich in seiner Sitzung einstimmig dafür ausgesprochen, die Initiative von Theologen zu unterstützen, mit denen sie Franziskus und seine Initiativen stützen wollen. Dies teilt das Dekanat mit. Zu den Unterzeichnern des offenen Briefs an den Papst gehören unter anderem prominente Persönlichkeiten wie Paul M. Zulehner, Pater Anselm Grün, Lea Ackermann und Fritz Lobinger. Dekan Armin Noppenberger warb dafür, sich an der Initiative "Pro Pope Francis" zu beteiligen und den Papst auch im Gebet zu unterstützen.

Hintergrund: Der Papst werde von einer "Gruppe in der Kirche" für seinen Reformationskurs "scharf attackiert". Die Unterzeichner des Briefs ermutigen Franziskus, weiterzumachen und erklären sich dankbar für die "mutige und theologisch wohl begründete Amtsführung".

Es ist ihm in kurzer Zeit gelungen, die Pastoralkultur der katholischen Kirche von ihrem jesuanischen Ursprung her zu verändern. Sie sei von Barmherzigkeit geprägt, der Papst träume von einer "Kirche als Mutter und Hirtin". Diesen Traum teilen die Unterzeichner und bitten Franziskus, "von diesem eingeschlagenen Weg nicht abzuweichen".