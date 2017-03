Freudenstadt Kinder-Talentscouts kommen

Im Kinofilm "Die wilden Kerle 6" bekam Michael eine Hauptrolle, Lina posierte für die Pampers-Werbung, Marlon spielte bei der RTL-Serie "Alarm für Cobra 11", heißt es in einer Pressemittelung der Firma Sunshine-Casting. In einer Woche ist die Agentur in Freudenstadt auf Suche nach neuen Gesichtern.

Anmeldung vorab per Telefon oder E-Mail

Sunshine ist nach eigenen Angaben Deutschlands größte Kinder-Casting Agentur. Gesucht werden Babys, Kinder, Jugendliche und Erwachsene für Mode, Filme, Fernsehbeiträge, TV-Spots und Werbeshootings.