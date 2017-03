Freudenstadt Kinder profitieren

Das Angebot der "Lebenswerkstatt", wie sie Hans-Martin Haist auch nennt, richtet sich an Kinder ab dem Grundschulalter aus dem ganzen Landkreis.

Der Bedarf ist enorm. "Wir könnten viermal so viele Plätze vergeben, aber unsere Kapazitäten sind natürlich begrenzt", so Haist. Insgesamt 15 Mitarbeiter, speziell qualifizierte Pädagogen mit unterschiedlichen Fachrichtungen, betreuen die Kinder und Jugendlichen. Eine Mammutaufgabe, die tagtäglich neue Herausforderungen mit sich bringt. Das wurde in Hans-Martin Haists Vortrag über die verschiedenen Projekte und Aktivitäten der Kinderwerkstatt deutlich. Dabei betonte er die Bedeutung der finanziellen Unterstützung für die Einrichtung und dankte im Namen der Kinder für die Spende.

Die Mitglieder des Rotary Clubs mit ihren Gästen zeigten sich beeindruckt. Nach dem Vortrag beantwortete Hans-Martin Haist noch viele Fragen, bevor der Abend in der Kinderwerkstatt gemütlich ausklang.