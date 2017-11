Freudenstadt Kinder in der Welt des "Krokofils"

Alle Kinder hatten sich gut vorbereitet und etwas "Krokofilgrünes" angezogen und auch das Lied vom "Lesemillionär" gelernt. Während Armin Pongs aus seinem Buch "Krokofil – Der Traumländer" vorlas, bezog er die jungen Zuhörer mit Mimik und Gestik so intensiv in das Geschehen seines Buchs ein, dass sie sich regelrecht in die Welt des kleinen Krokofils versetzt fühlten, so die Schule.

Zum Abschied einen Mondstein

Dabei gelang es ihm durch gezielte Fragen, den Kindern bewusst zu machen, welche Bilder bei der Lesung in ihren Köpfen entstanden. Lesen mache reich an Bildern im Kopf, die nicht kaputt gehen können und die einem keiner mehr nehmen kann, so der Autor Armin Pongs.