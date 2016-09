Freudenstadt Kinder gehen während Feierauf Sendung

Freudenstadt. Die Sendungen des Freien Radio Freudenstadt sind so vielfältig wie das innerhalb eines Radiosenders nur möglich ist. 24 Stunden am Tag wird gesendet, mehre Male am Tag befinden sich darunter Live-Sendungen oder Erstausstrahlungen.

Frei bedeutet, dass das Radio nicht kommerziell betrieben wird. Das freie Radio finanziert sich ausschließlich aus Spenden und Mitarbeiterbeiträgen. Sendungsmacher und Radiosprecher arbeiten ehrenamtlich für den Sender. Ein Konzept, dass nun schon seit 21 Jahren funktioniert. Bei einem bunten Fest im Hinterhof des Kinder- und Jugendzentrums wurde dies gefeiert.

Auf einer kleinen Bühne spielten regionale Musiker wie der Sänger und Gitarrist Marius aus Villingen und die Sängerin Chantal Raible aus Eutingen, aber auch der Chor der Nationen aus Horb. Auch hier zeigte das Freie Radio eine breite Vielfalt: Von irischer Volksmusik bis hin zu deutschem oder englischem Pop und internationalen Liedern war für jeden Geschmack etwas dabei.