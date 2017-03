Freudenstadt-Dietersweiler (vr). Ein zeitweises Tempolimit in Dietersweiler, um den Umleitungsverkehr wegen der Baustelle in der Stuttgarter Straße zu bremsen, wird es nicht geben. Christoph Gerber, Leiter des Ordnungs- und Baurechtsamts, sieht hierfür "rechtlich keine Chance". Über SPD-Stadtrat Karl Müller war in der Sitzung am Dienstag die "Bitte aus der Bevölkerung" an die Verwaltung herangetragen worden, diese Möglichkeit zu prüfen. Die Lärmbelästigung im Dorf sei "erheblich". Laut Gerber werde Tempo 50 bleiben müssen, Tempo 30 sei nicht durchsetzbar. Die Bauarbeiten in der Stuttgarter Straße sollen zwei bis drei Monate dauern.