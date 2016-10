Freudenstadt Kann Zivilcourage vor Horror-Clowns schützen?

I ch weiß nicht, ob es früher mehr Zivilcourage gegeben hat als heute. Ich möchte das bezweifeln. Ich erinnere mich noch gut an einen Fall vor ein paar Jahren, da wurde eine Frau von einem Einbrecher über Stunden vergewaltigt, in einem Mehrfamilienhaus in ihrer eigenen Wohnung. Eigentlich hätte da jemand was hören müssen. Aber angeblich hatte niemand im Haus etwas gehört. Das hätte verhindert werden können, wenn jemand die Polizei gerufen hätte. Solche Fälle vergisst man nicht. Vielleicht hätte es das früher so nicht gegeben. Das mag daran liegen, dass viele Menschen heutzutage anders leben als früher, anonymer. Heute kennen ja viele ihre Nachbarn gar nicht mehr.

Wo wünschen Sie sich als Polizist mehr Zivilcourage?

Das fängt eigentlich schon bei vermeintlichen Kleinigkeiten an. Wenn ich im Supermarkt beobachte, dass jemand seinen Geldbeutel im Einkaufswagen liegen lässt, sollte ich ihn direkt darauf ansprechen. Das ist ja eine Einladung für Taschendiebe. Augen offen halten und etwas sagen, das würde ich mir oft wünschen.

Viele mischen sich vielleicht nicht ein, weil sie sich sagen: Das geht mich nichts an, da habe ich nachher bloß Ärger am Hals.

Das muss natürlich jeder mit sich selbst ausmachen. Man kann sich aber auch strafrechtlich schuldig machen, indem man nichts unternimmt, obwohl es erforderlich und möglich gewesen wäre. Das fällt dann unter Paragraf 323 "Unterlassene Hilfeleistung".

Dürfen Zeugen oder Passanten überhaupt dazwischengehen, auch handgreiflich, etwa bei einem Streit?

Im Rahmen der Nothilfe/Notwehr nach Paragraf 32 Strafgesetzbuch ist das erlaubt. Es muss nur der Situation angemessen und gegenwärtig sein. Etwas überspitzt gesagt, darf das am nächsten Tag natürlich nicht mehr sein. Es gibt rechtlich auch die Möglichkeit der "Festnahme durch Jedermann". Ein Ladendetektiv darf einen Dieb beispielsweise festhalten, bis die Polizei kommt. Durchsuchen darf er ihn nicht. Auch hier muss die Verhältnismäßigkeit immer gewahrt bleiben. Das heißt überspitzt, er darf ihn nur festhalten und nicht auch noch krankenhausreif schlagen.

Wie sieht Courage denn aus?

Das ist von Fall zu Fall verschieden. Wenn man in einer heiklen Situation selber selbstbewusst und entschlossen auftritt, schreckt das viele Täter bereits ab. Oft reicht es bei einem Streit ja schon, das Opfer aus der Gefahrenzone zu nehmen, am besten in einer Gruppe. Wichtig ist es, sich mit anderen zusammenzutun, wann immer das möglich ist.

Warum schreitet dann in manchen Fällen keiner ein?

Meine Erfahrung zeigt, dass die Leute eigentlich durchaus helfen wollen. Vielleicht sind sie in der momentanen Situation perplex. Manche brauchen nur einen Anstoß in Form einer direkten Ansprache oder eine klare Anleitung, was sie tun sollen, etwa die Polizei oder den Rettungsdienst anrufen. Das gilt sowohl für Streit als auch für einen Unfall.

An- und Übergriffe im öffentlichen Raum sind ja gerade groß in der öffentlichen Diskussion. Was halten sie von einem Pfefferspray in der Handtasche und Selbstverteidigungskursen?

Wir machen ja öfter Rollenspiele an Schulen. Die Erfahrung zeigt, dass von einem Selbstverteidigungskurs nach zwei Jahren nicht mehr viel an Wissen übrig ist. Man kennt die Griffe gar nicht mehr, wenn man sie nicht regelmäßig trainiert. Das würde uns Polizisten nicht anders gehen, obwohl wir von berufs- wegen ja öfter mit solchen Situationen konfrontiert werden. Die Polizei empfiehlt ohnehin keine Bewaffnung. Ein Pfefferspray kann bei entsprechendem Wind auch ins eigene Auge gehen. Dann sollte man lieber die 110 anrufen. Das ist vor allem ratsam, wenn es Ärger mit total Betrunkenen oder außer Kontrolle geratenen Menschen gibt. Dann gilt: weggehen und die Polizei verständigen. Die Fragen stellte Volker Rath